طاجيكستان – أعلن الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم أمس السبت، تعليق النشاط الكروي المحلي حتى العاشر من مايو المقبل، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال الاتحاد الطاجيكي إن تعليق المباريات سيبدأ من يوم الاثنين على أن تقام مباريات اليوم الأحد بدون جمهور كما حدث في المباريات السابقة.

وطاجكستان واحدة من دول قليلة استمر فيها موسم كرة القدم رغم تفشي وباء كورنا، وجاء قرار التعليق بعد تحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة تجنبا لانتشار الفيروس.

ولم تعلن طاجكستان المجاورة للصين عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا رغم وجود مئات من الحالات في دول مجاورة أخرى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.

وقررت الحكومة الطاجيكية أمس السبت إغلاق المدارس لمدة أسبوعين ووقف تصدير الحبوب والبقوليات لتأمين الاحتياجات المحلية.

المصدر: رويترز