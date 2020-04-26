ليبيا – أعلنت وزارة النقل التونسية أمس السبت انطلاق الخط البحري الرابط بين ميناء صفاقس بتونس وميناء طرابلس في العمل حيث ابحرت سفينة من صفاقس محملة بـ 300حاوية ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة التجارية 24 ساعة تعود على اثرها الباخرة الى صفاقس لتبحر من جديد يوم 4 ماي القادم.

وزارة النقل التونسية أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن هذا الخط البحري الجديد من شأنه دعم جهود المصدرين التونسيين والاجانب في اطار بحثهم عن اسواق جديدة لترويج منتوجاتهم و بضائعهم.

وسعت وزارة النقل واللوجستيك الى فتح هذا الخط البحري لمزيد تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ولاسناد الحركية الاقتصادية بين البلدين خاصة وان النقل البحري بما يقدمه من خدمات للاقتصاد لم يتوقف عن العمل بل واصل نشاطاته توريداً وتصديراً خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس وسائر دول العالم.

كما أعربت عن حرصها على ان يتكثّف حجم المبادلات التجارية مع ليبيا عبر ميناء صفاقس لما للنقل البحري من ايجابيات من حيث السعة الكبيرة للبواخر مما يمكّن من شحن كميات هامة من البضائع فضلاً عن تخفيف الاكتظاظ على الطرقات خاصة بعد الاجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية البرية مؤخراً.