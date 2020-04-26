مصر – كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده تخوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد خاص بتقديم دعم مالي وفني لمصر.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: “حفاظا على المكتسبات التي تم تحقيقها على الأرض، ونظرا لأنه لم يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة فيروس كورونا، وضعنا خطوات استباقية تحسبا لاستمرار الأزمة، وهذا ما دعا الحكومة لتطوير النقاش مع صندوق النقد الدولي لبرنامج جديد مالي جنبا إلى جنب مع الدعم الفني”.

وأضاف أن المناقشات حول التمويل ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بالتوازي في الحفاظ على الاقتصاد المصري مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأردف: “نجاحات الاقتصاد المصري أشاد بها العالم أجمع، وهى التي ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا”.

واعتبر أن مصر أمامها طريق طويل من الإصلاحات الهيكلية، إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السبيل حتى الآن، مكنت الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وسبق أن وقعت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات، يضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية