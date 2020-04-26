روسيا – علّقت الجمارك الروسية، إصدار شهادات تصدير الحبوب من البلاد، بعد تصدير 7 ملايين طن، من أصل 45 مليونا كانت معدة للتصدير لهذا الموسم.

وقالت الوزارة: “تم في 26 أبريل 2020، اختيار الحصة غير التعريفية لصادرات الحبوب من روسيا بحجم 7 مليون طن، التي تم تحديدها في 1 أبريل من العام الحالي. ووفقا لقرار الحكومة الروسية بتاريخ 31 مارس 2020، وبعد تصدير الحجم الإجمالي المعلن من الحبوب، تقرر تعليق تصدير القمح وخليط القمح والجودار، والجودار والشعير والذرة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 1 يوليو 2020”.

وحسب وزارة الزراعة، فإن هذا الإجراء سيحقق استقرار أسعار الحبوب ويضمن احتياجات البلاد المحلية من الحبوب ومنتجاتها المصنعة، وذلك بعد أن كان من المقرر تصدير 45 مليون طن من الحبوب، بما فيها 36 مليون طن من القمح.

المصدر: إنترفاكس