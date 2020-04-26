مصر – اعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن اسفه في زمن الأوبئة أن يقوم البعض باحتكار السلع ورفع الأسعار.

وأكد أنه في هذه الحالة يحق للدولة شرعا التدخل المباشر لتحديد الأسعار حماية لحقوق العامة، والعلة في ذلك هو إلحاق الضرر للمواطنين، وهدم أصل من أصول الأخلاق.

وأضاف خلال الحلقة الثانية من برنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “أون”: “الاحتكار محرم في شرع الإسلام، ومواجهته لتحقيق مصلحة الناس لا تتم إلا بإجبار المحتكرين على الخضوع للأسعار التي تحددها الدولة”.

وتابع: “في هذه الظروف القاسية، يجب علينا جميعا إحياء الأخلاق، والابتعاد عن الأسلوب الملتوي الذي يدفع دفعا لاحتكار السلع”.

المصدر: RT