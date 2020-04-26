العراق – كشفت الحكومة البريطانية، أن سلاح الجو الملكي، نفذ “غارة جوية ناجحة” بقاذفتي “تايفون”، في 10 أبريل الجاري، ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منطقة طوز خورماتو، جنوبي كركوك، شمال العراق.

وجاء إعلان الحكومة البريطانية، عن تنفيذ أول غارة جوية لها ضد التنظيم منذ سبتمبر، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

وفي تفاصيل الغارة، ذكرت أنها استهدفت إرهابيين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب طوز خورماتو، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة.

وأفادت بأن العملية أدت إلى “إبعاد عدد من مقاتلي داعش من ساحة المعركة وزيادة تدهور التنظيم”.

وأعلنت أن “طائرة مراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة”، مؤكدة أن “جميع الأسلحة ضربت أهدافها وليس هناك أضرار جانبية”.

وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد “داعش”، في سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية.

المصدر: وكالات