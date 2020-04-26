إسبانيا – سمحت سلطات مدريد للأطفال واليافعين ممن دون الرابعة عشرة، بالخروج من منازلهم مع التقيد بإجراءات السلامة، وذلك لأول مرة منذ إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس التي عطلت البلاد.

وحسب الإجراءات الجديدة، يمكن الآن للأطفال الخروج لمدة ساعة واحدة وبإشراف الكبار ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء، في محيط كيلومتر واحد حول منازلهم.

ويمكن للكبار اصطحاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال لكن لن يسمح للصغار باستخدام ساحات اللعب وعليهم أن يلتزموا بإرشادات التباعد الاجتماعي بالبقاء على بعد مترين على الأقل من الآخرين، في حين لا تزال المدارس مغلقة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قد أعلن أمس السبت أن قيود العزل العام ستشهد مزيدا من التخفيف إذا استمرت أعداد الوفيات والإصابة في الانخفاض.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تراجع العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر حيث سجلت 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في انخفاض يوميعن 378 مسجلة أمس السبت و367 مسجلة يوم الجمعة.

وقفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 207634 في حين بلغ إجمالي الوفيات 23190، حيث سجلت إسبانيا ثالث أعلى وفيات بالمرض بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

المصدر: رويترز