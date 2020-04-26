ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة فيروس كورونا بمدينة مصراتة حسين الجمل إنهم لجؤوا إلى تنظيم حملات تبرع وقبول التبرعات العينية والنقدية بعد غياب الدولة التي لم تقدم للجنة ديناراً واحداً حتى من حكومة فائز السراج.

الجمل أعرب في تصريحات لـ”شبكة الرائد” عن استغرابه من تأخر صرف مخصصات لجنتهم البالغة مليونَيْن و600 ألف دينار، موضحاً أنها إذا تم صرفها لن تكفي لتلبية الاحتياجات وتسيير الأزمة.

وتابع أن مصراتة بها 27 مرفق صحي غالبها لم تُجرَ لهم صيانة منذ سنوات عدة وأن اللجنة مُثقلة بأعباء دون وجود تغطية مالية لها، مشيراً إلى أن الفندق الذي خصصوه لعزل الأطقم الطبية والطبية المساعدة التي تتعامل مع المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمصابين به ـ قد حُجز باتفاق شفوي.

كما نوّه إلى أنهم تسلموا مساعدات قدمها المستشفى الميداني الإيطالي العسكري بمصراتة الخميس الماضي بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالمدينة، موضحاً أنها ضمت أجهزة مراقبة العلامات الحيوية ومعدات الحماية الشخصية للفرق الطبية وأنهم سلموا المعدات لمركز مصراتة الطبي.