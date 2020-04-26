ليبيا – أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان أمس الأحد خرق ‏مليشيات حكومة الوفاق المتحالفة مع النظام التركي للهدنة الدولية التي ‏ترعاها الامم المتحدة فى ليبيا وقيامها باستهداف المدنيين بقصف مدينة ‏ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس .‏

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان قالت في بيان لها إن مدينة ترهونة تعرضت للقصف بأكثر من 20 صاروخ ‏سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية مما تسبب في اصابات واضرار ‏ترقى لمرتبة جرائم الحرب فى خرق واضح للهدنة التي ترعاها الامم ‏المتحدة حيث قامت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق المتهمة بالخيانة ‏من قبل الجيش بهجمات دموية خلال الايام الماضية ‏لفرض سيطرتها على مدن صبراته وصرمان.‏



ودعت مؤسسة ملتقى الحوار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع ‏بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين والتحقيق فى جرائمهم ضد المدنيين ‏خلال محاولتهم السيطرة على تلك المدن خلال فترة الهدنة. ‏