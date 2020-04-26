انجلترا – نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، صورة ضمن خاصية “الستوري” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، تظهره يؤدي أحد تمارين اللياقة البدنية في منزله.

وأرفق “الفرعون” الصورة برقم 240، وتضاربت تعليقات المتابعين، حيث توقع البعض أن الرقم يشير إلى التوقيت الذي يقوم به صلاح بالتمارين في شهر رمضان (الثانية فجرا و40 دقيقة)، فيما توقع البعض الآخر أن الرقم هو عدد مرات أداء هداف “الريدز” للتمرين.

ونشر صلاح منذ أيام صورة تظهر عضلات بطنه مؤكدا لمتابعيه مواظبته على تمارين اللياقة البدنية والمحافظة على وزنه المثالي في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع “الريدز” بمختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: Mohamed Salah/instagram