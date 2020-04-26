الهند – ناشد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطنيه، الامتثال الصارم لتدابير العزل العام، والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في البلاد.

وقال مودي في كلمة عبر الإذاعة: “البلاد تخوض حربا، وعلينا كمواطنين مواصلة المعركة وعدم الوقوع ضحية الاعتقاد بأن انتشار الفيروس قد تمت السيطرة عليه بالكامل”.

وأضاف: “أناشدكم عدم الوقوع في فخ الثقة المفرطة، والتوهم بأنه ما دام فيروس كورونا لم يصل إلى مدينتنا أو قريتنا أو شوارعنا أو مكتبنا، فبالتالي لن يصل إلينا”.

وسمحت الهند أمس السبت بإعادة فتح المتاجر الصغيرة في المناطق السكنية مع تخفيض عدد الموظفين إلى النصف وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل.

وسجلت الهند 26496 إصابة بالفيروس، و824 حالة وفاة، وفرضت إجراءات العزل العام على السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في نهاية مارس الماضي.

المصدر: “رويترز”