إسبانيا – سجلت إسبانيا اليوم الاثنين، 331 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع طفيف عن اليوم السابق الذي شهد 288 وفاة.

بذلك بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 23521، فيما وصل العدد الكلي للإصابات، حسب البيانات الرسمية، إلى 209465 بزيادة 1831، وهي أيضا أكبر من تلك في اليوم السابق الذي سجل 1729 إصابة.

وتماثل أكثر 117 ألف شخص للشفاء منذ بداية الوباء.

ومع ظهور مؤشرات على اتخاذ أزمة كورونا منحى تنازليا، قررت الحكومة الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي تخفيف بعض القيود المفروضة على تنقل المواطنين منذ 6 أسابيع لاحتواء تفشي الوباء.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة تباعا في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الإصابات والوفيات.

المصدر: وكالات