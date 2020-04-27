الأردن – أعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، إتاحة استخدام وسائل النقل العام لجميع المواطنين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وقال اللوزي، إنه “يسمح لجميع المواطنين استخدام تلك الوسائل، ولا يشترط حصولهم على تصاريح للمرور، وأن وسائل النقل العام ذات الأرقام الفردية ستعمل من يوم الأربعاء المقبل، في حال حققت شروط السلامة العامة”.

واشترطت الهيئة “عزل السائق عن الركاب بقاطع بلاستيكي، وفواصل بين مقاعد الركاب، وكذلك تقرر منع تواجد المحصل في الحافلات”.

وألزمت الهيئة سائق أي وسيلة نقل بارتداء كمامات وقفزات، كما هو على الركاب، ومنع جلوس أي شخص بجانب سائق التاكسي، بحيث يكون الجلوس على المقعد الخلفي لشخصين فقط.

‏وألزمت الهيئة سائقي مركبات النقل العام بتعقيم وسيلة النقل كل يوم علما أن حركة وسائل النقل العام تقتصر على داخل المحافظات فقط.

المصدر: “خبرني”