الإمارات: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 10 آلاف حالة

الإمارات: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 10 آلاف حالة

الإمارات – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات امس الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.

وذكرت الوزارة على “تويتر”، أنها “أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 536 حالة جديدة مصابة بكورونا، من جنسيات مختلفة”.

وأضافت: “تم تسجيل شفاء 91 حالة جديدة، وتعافيهم بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، ليبغل إجمالي حالات الشفاء في البلاد 1978 حالة”.

وتابعت الوزارة: “سجلت 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد الحالات إلى 76 حالة وفاة في عموم البلاد”.

وأشارت إلى أن “حالات الوفاة المسجلة لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة”.

المصدر: “وزارة الصحة الإماراتية – تويتر”