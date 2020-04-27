الفاتيكان – رفع البابا فرنسيس الصلاة اليوم، الاثنين، على نية الفنانين، معتبرا أنهم يمتلكون قدرة كبيرة على الإبداع والجمال، بإمكانها أن تساعد في هذه المرحلة الصعبة.

ودعا رأس الكنيسة الكاثوليكية المؤمنين خلال قداس الصباح في محل إقامته بالفاتيكان، كازا سانتا مارتا، والذي تم بثه عبر الفيديو، إلى “العودة للدعوة الأولى، عندما نظر إلينا يسوع المسيح بمحبة”.

وقال البابا فرنسيس وفق ما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان: “لنصل اليوم من أجل الفنانين الذين يمتلكون قدرة كبيرة على الإبداع والجمال، ويدلوننا على الدرب التي ينبغي علينا اتباعه”، وأضاف: “ليمنحنا الرب جميعا نعمة الإبداع في هذه المرحلة”.

وكان البابا فرنسيس، دعا في وقت سابق إلى رؤية للعالم تتسع للجميع بعد أزمة “كوفيد-19″، قائلا إن المضي قدما دون تضامن عالمي، أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي، سيؤدي إلى “فيروس أسوأ”.

وقال بابا الفاتيكان إن “التعافي لا يمكن أن يكون لشخص دون آخر، وإن الوقت قد حان للشفاء من داء الظلم في جميع أنحاء العالم، لأنه قوض صحة البشرية جمعاء”.

المصدر: آكي