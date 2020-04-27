ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي إن النظام التركي يدرك أن الدعم الذي يقدمه للميليشيات المسلحة لن يقودهم إلى عرقلة الجيش الوطني، مؤكداً أن المرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق بدأوا يثورون ضد حكومة الوفاق للحصول على مزيد من الاعتمادات المالية.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين أوضح أن الجيش يحقق انتصارات في محاور القتال بطرابلس، مشيراً إلى أن الميليشيات المسلحة ليس لديها عقيدة في قتال الجيش الوطني لكنهم عبارة عن مرتزقة يسعون للحصول على المال ولا يهمهم السراج في شيء.

وبسؤاله حول دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في البلاد، أكد التكبالي أن ميليشيات الوفاق لا تحترم أي اتفاق لوقف إطلاق النار لكونها خرقت الهدنة الإنسانية مرات عدة وتمارس الاعتداءات المتكررة على منازل المدنيين.