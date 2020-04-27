الجزائر تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا في البليدة بؤرة الفيروس في البلاد

الجزائر تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا في البليدة بؤرة الفيروس في البلاد

الجزائر – أفاد مراسل RT بأن مدينة البليدة الجزائرية، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل إصابات جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 18 ولاية لم تسجل بها أي إصابة اليوم، بينما سجلت 17 ولاية ما بين حالة واحدة وثلاث حالات.

في المقابل، سجلت ولايات قسنطينة وبرج بوعريريج وأم البواقي وبشار، أكبر عدد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 6 وفيات و126 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 425، والإصابات إلى 3382.

المصدر: RT