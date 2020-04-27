الولايات المتحدة – سمحت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفرق في مناطق تشهد تخفيفا لقيود الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، بإعادة فتح مراكز التدريب للتمارين الفردية فقط.

وكشفت شبكة “إي أس بي أن” الأمريكية، أنه سيسمح بدءا من الجمعة المقبل، بفتح مراكز التدريب “للاعبين في الولايات والمناطق التي تخفف قيود التزام المنازل في ظل جائحة فيروس كورونا”.

وأوضحت “سيتاح للاعبين في ولايات مثل جورجيا، بالعودة إلى المنشآت من أجل خوض تمارين فردية طوعية بدءا من الجمعة المقبل، ما سيتيح لأندية دوري المحترفين، بدء السماح للاعبين بالعودة إلى التدريب في أجواء احترافية وآمنة”.

وستستفيد من هذه الخطوة أندية مثل أتلانتا هوكس (في ولاية جورجيا)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر (في ولاية أوكلاهوما).

ولكن الشبكة واسعة الاطلاع أكدت، بحسب مصادر لم تسمها، أن “الفرق ستبقى ممنوعة من إقامة التمارين الجماعية أو نشاطات منظمة”، مضيفة أن رابطة الدوري تبحث مع أندية المناطق غير المشمولة بتخفيف القيود “سبل التوصل إلى ترتيبات بديلة”.

وتم تعليق منافسات الدوري الأمريكي منذ 11 مارس، بعد ثبوت إصابة لاعب يوتا جاز، الفرنسي رودي غوبير بـ”كوفيد-19″، لتنضم السلة الأمريكية إلى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والعالمية المجمدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بـ”كوفيد-19″ على صعيد الوفيات، والتي تجاوز عددها حتى الآن 53 ألفا.

المصدر: وكالات