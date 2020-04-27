مصر – أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن المنتجات الزراعية المصرية، تغزو حاليا معظم دول العالم بما فيها الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها الغذائية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت الوازرة أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ، كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية.

وتابعت: “أكد وزير الزراعة السيد القصير أنه في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم هناك طلبات متزايدة من معظم الدول على المنتجات المصرية وفتحت أمامها أسواق جديدة بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس”.

وبلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام نحو 2.2 مليون طن، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها، تستورد منتجات مصر الزراعية.

المصدر: RT