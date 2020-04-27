السعودية – علق كل من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن، وأكدا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كأساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة بما يخدم الشعب اليمني.

وقال بن فرحان في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، “نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق”.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض الذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، لافتا إلى ثقة بلاده المطلقة في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض.

بدوره أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات نشرها على “تويتر”، على “بيان التحالف تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني”.

وكان التحالف العربي قد أكد في بيان صدر السبت على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن.

جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

واعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب “تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019″، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي “محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات”.

المصدر: وكالات