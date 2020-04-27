العراق – صدت قوات من الجيش العراقي والعشائر، الأحد، هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي ناحية الوليد بمحافظة الأنبار الحدودية مع سوريا.

وقال مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز لمراسل الأناضول، إن “تنظيم داعش الارهابي شن هجوما بأسلحة متوسطة وخفيفة على الناحية الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار”.

وأضاف الطرموز أن “هجوم داعش انطلق من عمق الصحراء وتم التصدي له بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش والعشائر ضد عناصر التنظيم الارهابي”.

وأشار إلى أن المواجهات “أسفرت عن إصابة أحد شيوخ الناحية”.

وخلال أشهر مضت، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالي (شرق)، المعروفة في البلاد باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول