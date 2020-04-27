موسكو – اعتبر الكرملين أن اتفاق “أوبك+” لخفض إنتاج النفط، الذي تم التوصل إليه مؤخرا، هو انتصار كبير للدول المستهلكة والمنتجة للنفط على حد سواء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الجاري في إطار مجموعة “أوبك+” لخفض الإنتاج، هو انتصار كبير كون الاتفاق يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبعد أيام يبدأ تطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق “أوبك+”، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية الربع الأول من 2022.

وتم إبرام الاتفاق الجديد لدول مجموعة “أوبك+” في منتصف أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد فشل دول المجموعة في نهاية مارس الماضي في التوصل لاتفاق حول شروط تمديد اتفاق سابق، والذي انتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.

وعن سبب عدم تمديد الاتفاق السابق، والذي أثر بشكل كبير على معنويات المتعاملين في سوق النفط، قال بيسكوف إن روسيا لم تكن الجهة المبادرة لإنهاء العمل بالاتفاق السابق لـ”أوبك+”.

ووفقا له فإن دول مجموعة “أوبك+” لم تتمكن نهاية الشهر الماضي من الاتفاق حول شروط تمديد تخفيضات الإنتاج لذلك لم يتم تمديد الاتفاق.

المصدر: “نوفوستي”