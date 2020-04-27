ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن جاهزية غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بلغت 85%.

النجار وفي تصريح له عقب زيارة قامت بها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لغرف العزل المخصصة لاستقبال مرضى كورونا في كل من ( معيتيقة, مستشفى العيون, سفينة بن عوف) أشار إلى جاهزية مستشفى العيون لاستقبال حالات كورونا كمثال قائلا : إن المستشفى مجهز لاستقبال المرضى بسعة 70 سريرا منهم 30 غرف عناية مجهزة بأدق الإمكانيات.

وأضاف النجار أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات التباعد الاجتماعي لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.