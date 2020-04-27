مصر – لم تكن مشاهد الفنان، آسر ياسين، في مسلسل “الاختيار” بطولة النجم، أمير كرارة، كثيرة من حيث العدد، إلا أنها كانت مؤثرة، وحازت إعجاب الجمهور.

لعب ياسين دور أحد أفراد القوات المسلحة المصرية، ونشر بعض الصور له بملابس الجيش المصري، وعلق عليها: “سعيد جدا بمشاركتي في مسلسل الاختيار لصاحبي وأخويا الجدع أمير كرارة.. وشرف ليا إني أمثل دور واحد من أبطال القوات المسلحة اللي ضحوا بحياتهم وخاطروا علشان أماننا وسلامتنا.. تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة.. المنسي أسطورة الصاعقة المصرية”.

وعقب استشهاد المنسي الذي يجسد دوره آسر ياسين، وفقا لأحداث المسلسل، علق أمير كرارة على الدور بصورة تجمعهما في حسابه الشخصي على “تويتر”، معلقا: “نورت يا ويل سميث العرب”. ورد عليه ياسين بـ “حبيبي يا قائد”.

ومسلسل “الاختيار” من تأليف، باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي. يقوم بالبطولة فيه: أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، رامز أمير، حازم سمير، محمد عز، مها نصار وآخرون.

كذلك يشارك آسر ياسين هذا العام النجمة، نيللي كريم في مسلسل “بـ 100 وش” وتقع أحداثه في إطار “كوميدي لايت”، حيث يقع بطلا العمل في عدد من المفارقات الكوميدية، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار، أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج، كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش وغيرهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية