الهند – أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، إلى جانب 975 إصابة منذ مساء أمس في كافة أنحاء البلاد، تراجعا من 1990 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الوفيات وصل إلى 872 وإجمالي الإصابات إلى 27892.

وذكرت الوزارة أنه “حتى الساعة 8:00 صباحا من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، تم تسجيل 872 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد في البلاد”.

وبحسب مسؤولي الوزارة، خرج حتى الآن 6185 شخصا من المستشفيات، بعد أن أظهروا تحسنا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20835.

ويصادف اليوم الاثنين اليوم الرابع والثلاثين للإغلاق الجاري عبر البلاد والذي أعلنته الحكومة لاحتواء انتشار الوباء.

وسيتواصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رؤساء وزراء الولايات عبر مؤتمر بالفيديو حول تدابير المضي قدما في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وسط مؤشرات على أن المناقشات يمكن أن تركز أيضا على خروج متدرج من الإغلاق.

المصدر: “شينخوا”