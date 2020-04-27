برلسكوني عن معارضة أحزاب إيطالية الحصول على مساعدة: لماذا يجب أن نرفض 38 مليار يورو دون شروط؟

برلسكوني عن معارضة أحزاب إيطالية الحصول على مساعدة: لماذا يجب أن نرفض 38 مليار يورو دون شروط؟

إيطاليا – أعرب زعيم حزب “فورتسا إيطاليا” المعارض، سيلفيو برلسكوني، عن استغرابه من معارضة بعض الأحزاب في بلاده الحصول على مساعدة أوروبية بنحو 37 مليار يورو بدون فوائد أو شروط.

وقال إن أعضاء حركة “خمس نجوم” هم من يرفضون آلية الاستقرار الأوروبية “Mes” وليس تيار يمين الوسط.

وأضاف برلسكوني في مقابلة مع صحيفة إيطالية، اليوم الاثنين: “لا أستطيع حقا فهم معارضة آلية الاستقرار الأوروبية، التي يتم تقديمها إلينا بإجراءات مواتية للغاية، وقبل كل شيء دون شروط”.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن “الأمر يتعلق بقرض يقترب من 36 أو 37 مليار يورو وبدون أرباح، فلماذا يجب أن نقول لا؟ لمجرد العداء المسبق لأوروبا؟ أو لأجل خطة تريد منع شركائنا من مساعدتنا”.

ولفت برلسكوني الى أن “هذه قد تكون استراتيجية يتبناها بعض أتباع بيبي غريللو، مؤسس حركة خمس نجوم، وليست استراتيجية حلفائنا من يمين الوسط”.

على صعيد متصل قالت مصادر أوروبية، إن إيطاليا طلبت من المفوضية الأوروبية مساعدة مالية من خلال صندوق التضامن، للتمكن من مواجهة جائحة كورونا وآثارها.

وأضافت المصادر، أن المفوضية الأوروبية ستقوم بجمع الطلبات حتى الـ24 من يونيو المقبل، وبعد ذلك ستقوم بدراستها وتقديم مقترحات خاصة بالمساعدة المالية للبرلمان والمجلس الأوروبيين.

واعتبارا من مطلع أبريل الجاري يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على المساعدة من خلال الصندوق، المصمم أصلا لحالات الكوارث الطبيعية وللأسباب الصحية”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء