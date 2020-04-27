ترميم أول دبابة سوفيتية عمرها 100 عام

ترميم أول دبابة سوفيتية عمرها 100 عام

روسيا – قام الخبراء العسكريون في إحدى وحدات الهندسة العسكرية بمنطقة بريموري الروسية بإصلاح أول دبابة سوفيتية من طراز “إم إس – 1” بلغ عمرها 100 عام.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي إن خبراء الوحدة العسكرية أعدوا الدبابة للمشاركة في العرض العسكري المقبل بعد إصلاح محركها وجنزيرها.

وأوضح أن “إم إس – 1” هي دبابة خفيفة مخصصة لدعم المشاة أنتجت عام 1920 بمصنع “بولشيفيك” في بطرسبورغ. وتميزت بسهولة القيادة ولديها مواصفات تقنية لا بأس بها لزمانها. وخدمت الدبابة في الجيش الأحمر لغاية عام 1931.

وتزن الدبابة 5.3 طن. وتضم أسلحتها مدفع عيار 37 ملم ورشاشي “فيودوروف” عيار 6.5 ملم.

وشاركت الدبابة عام 1929 في المعارك مع الجيش الياباني في منطقة سكة الحديد الصينية الشرقية حيث أظهرت فعالية متدنية لذخائرها شديدة الانفجار وسرعتها البطيئة وقدرتها السيئة على اجتياز الحواجز.

وحلت محلها مطلع ثلاثينيات القرن الماضي دبابة “تي – 26” الأكثر حداثة.

المصدر: سلاح روسيا