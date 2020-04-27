حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

الولايات المتحدة – تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة امس عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى “COVID-19”.

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ26644، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ197675.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات بـ23190، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ226629 حالة.

المصدر: RT + worldometers