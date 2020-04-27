خسائر فادحة للخام الأمريكي

الولايات المتحدة – هبطت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع بشكل ملحوظ، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 12% إلى دون مستوى 15 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو عند مستوى 14.83 دولار للبرميل، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 12.43% عن سعر التسوية السابق.





فيما تم تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت” للشهر نفسه عند 20.50 دولار للبرميل، وانخفض المزيج القياسي العالمي بنسبة 4.38% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء هبوط أسعار النفط نتيجة مخاوف المستثمرين من امتلاء مستودعات النفط العالمية في الولايات المتحدة.

ومع تراجع الطلب على النفط في ظل انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء الفيروس تمتلئ مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل سريع.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية ارتفاع الاحتياطيات إلى 518.6 مليون برميل، وهو رقم قريب من المستوى القياسي التاريخي المسجل في 2017، حينها بلغت الاحتياطيات 535 مليون برميل.

وقال محللو المجموعة المصرفية ANZ، إن “نمو المخزون وضعف الطلب يؤثر بقوة على المعنويات”.

ويأتي هبوط أسعار النفط قبل أيام من بدء تطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق “أوبك+”، وكانت دول المجموعة قد اتفقت في 12 أبريل الجاري على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا شهري مايو ويونيو من العام الجاري لدعم الأسواق المتهاوية.

المصدر: “نوفوستي”