إيطاليا – أكد تقرير صحفي إيطالي، امس أن يوفنتوس لديه العديد من الأوراق التي قد تحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، لصالح السيدة العجوز.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس يملك عدة لاعبين يمكن استخدامهم في الصفقات التبادلية، مثل دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش وأليكس ساندرو وآرون رامزي وأدريان رابيو.

وأشارت إلى أن بيع مانشستر يونايتد لبوجبا في الصيف المقبل بات أمرًا لا مفر منه، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أن التبادلات ستكون السمة الغالبة للميركاتو المقبل، وستدعم موقف يوفنتوس في الصفقة، لأنه يملك لاعبين يثيرون إعجاب مانشستر يونايتد.

وقالت إن يونايتد سبق أن حاول ضم ساندرو من يوفنتوس، كما دخل الشياطين الحمر صراعًا من قبل مع السيدة العجوز على صفقتي رابيو ورامزي.

وكالات