انجلترا – قام الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بتعديل موعد تدريباته من الصباح إلى المساء خلال شهر رمضان، حتى يستطيع الصيام بشكل طبيعي.

واستغل صلاح فترة توقف المسابقات الكروية وعدم وجود مباريات، لينسق موعد التدريب الجديد مع الجهاز الفني لليفربول، تحت إشراف الطاقم الطبي ومساعديهم.

ويقضي النجم المصري وقته في التدريبات المسائية عبر الفيديو، مع حصوله على راحة أثناء فترة الصيام صباحا، حتى لا يتأثر بدنيا بعدم الأكل والشرب لفترة طويلة، وتعتبر هذه الطريقة الأمثل، نظرا لعدم وجود مباريات في الوقت الراهن، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

المصدر: وكالات