مصر – طالب عالم الآثار المصري زاهي حواس مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، بعدم الخوض في الحديث عن الآثار.

وأضاف حواس: “تحدث بمعلومات عن الآثار لا تمت للعلم بصلة، بل هي معلومات رددها الكثيرون من مهووسي الآثار دون علم أو دراسة، ولا يمكن للشيخ علي جمعة أن يأتي في حديث تليفزيوني ويفتي في أشياء ليست من تخصصه”.

وتابع: “أغلب ما قاله الشيخ هو ترديد لما كتبه سيد كريم في كتاب له باسم “لغز الحضارة المصرية”، وكل ما جاء في الكتاب عبارة عن تخيلات بعيدة عن العلم”.

وأشار حواس إلى أن “البعض من غير الدارسين يرددون هذا الكلام الذي يتساوى مع مهاويس الشهرة الذين يقولون إن (الهرم بناه قوم جاءوا من قارة أطلنتس المفقودة)، وما قاله الآن هو عبارة عن ترديد لما قاله الرحالة العرب عندما جاءوا إلى مصر في القرن التاسع الميلادي”.

وطالب عالم الآثار من المفتي السابق، إظهار الدليل على أن “النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال “أبو الهول” تجسيد له”.

وشدد عالم الآثار المصري على “وجود الأدلة الكاملة التي تثبت أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود في مصر، وأن الذي غيّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري”.

وختم حواس: “كنت أتمنى من الشيخ علي جمعة، وأنا أحبه وأقدره على المستوي الشخصي، عندما يتحدث عن الآثار، التراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية والتي يرددها غير المتخصصين”.

المصدر: المكتب الإعلامي لزاهي حواس