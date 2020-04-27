غزة تفرج عن 143 غارما بمناسبة شهر رمضان المبارك

غزة – أفرجت شرطة غزة صباح امس الأحد عن 143 موقوفا غارمين، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم من قبل مؤسسة “إنتربال” الخيرية.

وتم الإفراج عن النزلاء الغارمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبحضور لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأمن الوطني، والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن مؤسسة “إنتربال”.

وقال العقيد جمال رجب مفتش النظارات بالشرطة إن الشرطة دأبت خلال المناسبات كشهر رمضان والأعياد على الإفراج عن أعداد من الموقوفين على ذمم مالية، بالتعاون مع مؤسسات خيرية وجمعيات.

ولفت رجب إلى أن ذلك يأتي تخفيفا عن النزلاء الغارمين، الذين تقطعت بهم السبل في سداد ديونهم والمستحقات المالية لصالح الغير، حيث يتم سدادها عنهم من قبل فاعلي الخير.

وتقدر قيمة المبالغ المالية المسددة عن الموقوفين بأكثر من (70 ألف شيقل).

دولار = 3.5212 شيقل

المصدر : RT