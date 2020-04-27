ليبيا – استلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة أمس الأحد جهاز تحليل للكشف على فيروس كورونا PCR وذلك ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق لتجهيز مختبر متكامل بالفرع لرفع إمكانيات وجاهزية فرع مصراتة.

وبحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق قام فوزي اونيس رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بزيارة للفرع وقف من خلالها على تجهيزات الفرع وتزويده بمعدّات خاصة بالعمل الميداني للكشف والتحليل المختبري.

وصرح اونيس أن الوزارة ستطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية للرفع من قدرات الكادر الطبي العامل بالمختبر لمجابهة فيروس كورونا المستجد.