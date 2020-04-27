انجلترا – سيظل يوم 27 أبريل تاريخا راسخا في ذاكرة جماهير ليفربول وقائده ستيفن جيرارد، ففي مثل هذا اليوم من العام 2014، تزحلق جيرارد في ملعب “أنفيلد” ليتسبب في خسارة ليفربول أمام تشيلسي.

وارتكب جيرارد، خطأ فادحا في الأنفاس الأخيرة من تلك المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2013/2014، بعدما فقد توازنه وتزحلق، ليمنح تشيلسى فرصة الهدف الأول الذى سجله ديمبا با، قبل أن يحرز ويليان الهدف الثانى للفريق اللندنى.

وغيرت زحلقة جيرارد في تلك المباراة كل شيء، حيث خسر ليفربول بهدفين نظيفين، وتبدل مسار الدوري بشكل جذري، وصولا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب، بفارق نقطتين عن “الريدز”، الذي لم يتذوق طعم الفوز بالدوري الإنجليزي منذ العام 1990.

وكان ليفربول في طريقه هذا الموسم لكسر نحسه في الدوري الإنجليزي، لكن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تعليق منافسات “البريمير ليغ” حتى إشعار آخر، ولم يتحدد حتى الآن مستقبل المسابقة، إن كانت ستستأنف منافساتها أم ستلغى مع منح اللقب للمتصدر ليفربول.

المصدر: RT