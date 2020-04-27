انجلترا – تحدث الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن أفضل صفقة أبرمها منذ توليه الإدارة الفنية لـ”الريدز”.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحفية “ميرور” البريطانية، إن تصعيد الظهير الأيمن رينت ألكسندر أرنولد إلى الفريق الأول، كان أفضل صفقة له مع ليفربول.

وأضاف: “لم نضطر لشرائه ولكن مساعدي بيب ليندرز أحضره لي وقال إن أرنولد يلعب مع فريق الشباب في الوسط الدفاعي، ويستطيع أيضا أن يلعب في قلب الدفاع وعلى الجانبين الأيمن والأيسر”.

وأردف كلوب: “حين أتى إلينا أرنولد كانت لديه مشكلة واحدة، لم يكن جاهزا بدنيا، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعب شاب، ولكننا رأينا على الفور أنه فيما يتعلق بمهارات كرة القدم لا يمكن أن تكون هناك أسئلة”.

وأكمل المدرب الألماني: “كان علينا العمل على لياقته البدنية، ومن ثم اتخذ خطوات قليلة من تلقاء نفسه. لقد كان أمرا رائعا ولطيفا”.

وأبرم ليفربول العديد من الصفقات المميزة منذ تولي كلوب مسؤولية الإشراف على الفريق عام 2015، حيث ضم المصري محمد صلاح، والبرازيلي أليسون بيكر من روما، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرغيل فان دايك من ساوثهامبتون.

يذكر أن ليفربول، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

المصدر:.eurosport.ru