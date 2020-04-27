أبوظبي – توقعت مجموعة مالية يابانية، أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام ركودا كبيرا، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة بنسبة 3.7% مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9%.

وقالت “ميتسوبيشي يو إف جيه”، في مذكرة بحثية اليوم الاثنين، إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكومات مجلس التعاون الخليجي.

وترى المجموعة أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان) نحو 72 مليار دولار لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل.

وقالت المجموعة، إن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ستواجه صعوبات في ظل صدمتين، الأولى من كوفيد-19 والثانية من انهيار سعر برميل النفط.

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت اليوم الاثنين، بفعل مؤشرات على أن مخزونات النفط تمتلئ سريعا، مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من جانب منتجين عالميين في وقت سابق من الشهر الجاري لن تعوض بشكل كامل انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”