ليبيا – طالبت المحامية وفاء الشاذلي من أسمتهم بشرفاء الوطن وعيونه الساهرة الوقوف في وجه رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإسلامية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين راشد الغنوشي ومخططاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الشاذلي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أشارت إلى أن الإخوان يخوضون معركتهم الأخيرة بطرابلس وهي معركة الكينونة معركة الحياة او الموت ولذلك سيفعلون المستحيل لإنقاذ ميليشياتهم وحكمهم هناك فكيف لا وطرابلس هي بيت مالهم لتركيع الشعب التونسي والليبي،على حد تعبيرها.

وأضافت:”وبمحض الصدفة و مع انطلاق عملية إيريني الاوروبية لمراقبة حظر الاسلحة على ليبيا تقرر تونس فتح خط بحري بين ميناء صفاقس وطرابلس لعدة سنوات لم يعمل هذا الخط ولم يتذكروه الا بعد عملية ايريني مستغلين الحرب على الكورونا وانشغال الجميع بها”.

وتابعت:” في هذه الظروف المسترابة لاحاجة لنا بهذا الخط وليتواصل دخول الشاحنات بصفة منظمة ومراقبة كما عهدناها !!! وهل بالصدفة اختلاق المشاكل لسواق شاحنات السلع ببن قردان”.

وأهابت بحماة الوطن من وصفتهم بالشرفاء ان يراقبوا ويمنعوا اي تلاعب بالامن القومي التونسي ،مضيفة:”لاتنسوا ان الاخوان تغلغلوا بكل المؤسسات لكن مهما تغلغلوا فلتونس احرارها”.

الشاذلي إختتمت منشورها بالقول:” لاتتركوا الحبل على الغارب للاخوان فمخططهم خطير على كامل المنطقة ولاتستهينوا بلهيب الحرب في طرابلس فلو تهاونتم سيحرق الجميع ولن تسلم تونس منه!!! لاتنسوا أردوغان حين قال بقصر قرطاج انه يشتم رائحة الدخان انه دخان المحرقة فاغيثونا قبل فوات الأوان”.