مصر – أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر امس خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه “بذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم”.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن “عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 1502، ضمنهم الـ1176 متعافيا”.

وأضاف: “تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان”.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

المصدر: RT