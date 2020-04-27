مصر – قرر مجلس إدارة مجموعة “قطونيل” المصرية للملابس الداخلية وقف إعلان الشركة الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالب رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة “قطونيل”، لـ”اليوم السابع”، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، نزولا عند رغبة المواطنين، مشيرا إلى تلقيه ردود فعل حول الإعلان نوقشت في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

من جهتها، أعربت الفنانة ميس حمدان، عن احترامها لقرار إيقاف الإعلان الذي قامت ببطولته، وعرض على الشاشات خلال موسم رمضان الكريم، بسبب استياء الجمهور من كلماته ومشاهده.

وقالت في تصريحات لموقع “الوطن نيوز”: “أحترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان”، مضيفة “الهدف من تقديم الإعلان أن يكون جديدا وكوميديا لرسم البهجة والابتسامة، وللعلم أنا طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان، رغم أنني لم أمسك أو أظهر ببوكسر فيه”.

وتابعت “حذفت الإعلان من كل حساباتي للحفاظ على اسمي وشكلي أمام الجمهور المصري والعربي، ولا أحب أن أصل للجمهور المصري بشكل خاطئ”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية