إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، امس أن موقف برشلونة بشأن استئناف مباريات الليجا مرة أخرى، ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم.

ويرفض برشلونة خوض المباريات والمخاطرة بأن يصاب أي لاعب أو مدرب أو موظف بفيروس كورونا، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن.

وفي المقابل، هدد خافيير تيباس، رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرًا وستوقع عليه عقوبات.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن موقف برشلونة بعدم خوض المباريات حظي برد فعل إيجابي من جانب أندية الليجا.

وأشارت إلى أن أكثر من نادٍ إسباني اتصل ببرشلونة لدعمه، وقد ينضم إلى مبادرة النادي الكتالوني 6 أندية على الأقل منها بلد الوليد.

وأوضحت أن برشلونة لا يصر على العناد مع رابطة الليجا، لكنه يشترط السيطرة على الفيروس أولًا قبل استئناف المباريات.

وقالت إن برشلونة سيجتمع خلال الساعات المقبلة لمناقشة الوضع، وإذا تبنى موقف الرفض بشكل رسمي، فإن الأندية الأخرى ستعلن تضامنها مع البارسا.

يذكر أن رابطة الليجا كانت تخطط لعودة التدريبات يوم 11 مايو/ أيار المقبل، لكن تم تأجيل ذلك عدة أيام.

وكالات