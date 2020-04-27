لبنان – افادت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن النتائج الأولية للحفر في المياه الإقليمية أثبتت وجود الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة، أن نتائج الحفر أثبت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية.

جاء ذلك خلال عرض وزير الطاقة والمياه اللبناني رويمون غجر النتائج الأولية الناجمة عن حفر بئر استكشافية في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن يصدر التقرير النهائي المفصل في فترة لاحقة بعد تحليل البيانات.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني: “تمت أعمال الحفر بعمق 1500 متر في المياه وتم اختراق الصخور بسماكة معينة، ووجود الطبقة من الملح يعقد التحاليل، وتشكل المعلومات قيمة عالية للاستمرار بالاستكشاف”.

وأكد أن الرخصة البترولية الحصرية، التي منحت بموجب اتفاقية استكشاف وإنتاج تتيح لائتلاف الشركات خيار مواصلة أنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4.

وأشار إلى أن البيانات التي تم جمعها من البئر الأولى في الرقعة رقم 4 ستساهم في تعزيز فرص حصول اكتشاف تجاري.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام