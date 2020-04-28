ليبيا – أكد أحد أعيان مدينة بني وليد عبدالسلام الصيد أن المستشفيات تعمل بنصف قدرتها بعدما قطعت مليشيات الوفاق الكهرباء عن المدينة بالكامل الأمر الذي تسبب في وفاة أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال في الحضانات.

الصيد وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين أوضح أن القصف الجوي المتوالي على قوافل الغذاء والإمدادات الطبية وصهاريج الوقود الهدف منه تجويع المدينة وفرض سياسة الأمر الواقع عليها.

وبيّن أن ترهونة أيضا تعاني من نفس المشكلة فالحقد التركي الأعمى على القبائل العربية يعكس فشلهم العسكري أمام الجيش في محاور العاصمة طرابلس.

وتابع الصيد أن تلك الأفعال يرتكبها الأتراك منذ مئات السنين فهم لا يحملون في صدورهم إلا الحقد والغل للقبائل العربية واعتقلوا وقتلوا المئات من أبناء الشعب الليبي قبل 400 سنة.