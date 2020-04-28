ليبيا – قال أحد أعيان مدينة سبها عبدالناصر امعيقل إن المناطق المحاصرة من مليشيات الوفاق تعيش ظروفا مأساوية نتيجة عدم توفر السلع الغذائية والمحروقات.

امعقيل وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية” أمس الاثنين أوضح أن سبها مثل باقي المدن المحاصرة مقطوع عنها الإمدادات والسلع الغذائية القادمة من المناطق المحررة من المستعمر التركي.

وتابع أن الحصار الذي تفرضه مليشيات الوفاق فاقم الأسعار وجعل سعر لتر الوقود 2 دينار في السوق السوداء بعدما كان لا يتجاوز 15 قرشا.

وأوضح امعيقل أن الحياة الضنكة التي يعانيها أهالي الجنوب سببها الأول والأخير ما وصفه بـ”العميل” رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي رهن البلاد والعباد لمشروع الاستعمار التركي،مختتماً:”لكننا لن نستسلم”.