هونغ كونغ – اكدت كاري لام زعيمة هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، إن معظم موظفي الدولة سيبدأون تدريجيا العودة لأعمالهم اعتبارا من الرابع من مايو.

لكن الحكومة لم تقرر بعد تخفيف قيود السفر والتباعد الاجتماعي التي من المقرر أن تنقضي الأسبوع المقبل.

ولم تسجل هونغ كونغ أمس الاثنين، أي حالات إصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي أثار الارتياح في مدينة عصف المرض باقتصادها بعد حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أصابت الاقتصاد بالشلل بالفعل.

وكانت المدينة قد أكدت رصد 1038 إصابة، و4 وفيات منذ بداية تفشي الوباء في يناير الماضي.

المصدر: رويترز