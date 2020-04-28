ليبيا – إتهم رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني النظام التركي بالتخطيط لتهجير الليبيين من بلادهم، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر كل ليبي غير تابع لمشروعه عدواً.

البريني وفي تصريح لصحيفة “البيان” أمس الاثنين قال إن التدخل التركي في ليبيا تزامن مع حملة إعلامية عنصرية ضد القبائل الليبية والمدن والقرى المؤيدة للجيش الوطني مقابل الإشادة بمن وصفهم أردوغان بأتراك ليبيا في محاولة منه لتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد.

ورأى رئيس المجلس الأعلى أن أول أهداف المرتزقة والإرهابيين هو ضرب القبائل كبني وليد وترهونة والنواحي الأربع وتوجيه التهديدات المعلنة لبقية القبائل في كامل أرجاء ليبيا وكأنه يثأر منها بسبب تاريخها الطويل في مقاومة أجداده العثمانيين.