ليبيا – شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين على ضرورة التزام المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بالحجر الصحي وذلك بعد الشروع في إعادتهم لأرض الوطن.

الثني بحث في إجتماعاً عقده مع وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب تدفق وفود العالقين في الخارج إلى أرض الوطن.

واطلع رئيس الحكومة على سير عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة مع المواطنين العائدين من الخارج،مؤكدا على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي.

وبدور،أوضح وزير الصحة أن اللجنة شرعت في إرجاع المواطنين العالقين في الخارج حسب الخطة المتبعة،لافتاً إلى أن أول دفعه وصل عددها إلى 480 مواطنا ليبيا تم إرجاعهم عبر الحدود البرية المشتركة مع مصر.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفحوصات قبل الدخول عن طريق مكاتب الرقابة الدولية بالمنفذ،موضحاً أنه تم تجهيز مراكز الحجر الصحي وتوفير عيادات داخلية بأماكن الحجر لرعاية ذوي الأمراض المزمنة،لافتا إلى أن هذه المرحلة حساسة جدا وراجيا من المواطنين الالتزام بالتعليمات خاصة اولئك العائدين من الخارج.