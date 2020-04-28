ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش ضرب كل المكونات السياسية بقدمه ونصب نفسه أو بتعبير أدق تم تنصيبه من داعميه “حاكماً بأمره” حسب تعبيره.

السباعي قال في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السراج والوفاقيون بذلوا قصارى جهدهم لاسترضائه والتوافق معه وأقصوا رجالات فبراير وثواراً وسياسيين وعرضوا على حفتر المناصب العسكرية السيادية تنازلوا له عن الموانئ والحقول النفطية لم ينشؤوا جيشاً ولا قيادة عسكرية توازيه دعموه في المحافل الدولية”.

وتابع “باركوا له تدمير درنة وبنغازي مكنوا رجالاته في حكومة السراج إلخ فلم يجدوا منه إلا العنت والصدود ويدفع الشباب الليبي اليوم الدماء”.

واختتم حديثه قائلاً :”تتجرع الأمهات الغصص على دماء أبنائهن، جراء تلك السياسة التوافقية الانهزامية ولازالت بعض هذه السياسة التوافقية معمول بها إلى يومنا هذا. هذا تاريخ يجب أن يُحفظ كي لا يُنسى”.