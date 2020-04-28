ليبيا – أصدر المكتب الإعلامي للسراج أمس الاثنين بياناً تعليقاً على إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة قبول تفويض الشعب وإنهاء إتفاق الصخيرات .

المجلس وفي بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه قال:”لقد بلغ الهوس بالسلطة مداه وبلغ الحمق منتهاه ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات،لم يكن ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد مفاجئاً لنا بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة وليستبق مطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الالاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن”.

وأضاف:”لقد انقلب المتمرد حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوماً ما عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت”.

وتابع زاعما :”ان إعلانه اليوم يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة، وإعادة بلادنا إلى حكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديموقراطية، وهذا ما ستحققه بإذن الله قوات الجيش الليبي والقوة المساندة”.

وطالب جميع أعضاء مجلس النواب الالتحاق بالنواب المنشقين في طرابلس، زاعماً بأنه سيبدأ حوار شامل وأنه سيعمل على ما وصفه بـ” استمرار المسار الديموقراطي” وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

المجلس الرئاسي إختتم بيانه بالقول :”وبهذه المناسبة نمد ايدينا لكل أبنائنا المغرر بهم وأهاليهم وبالأخص في المنطقة الشرقية والذين عرفوا حقيقة نوايا المعتدي بوضوح والذي يسعى للسلطة هو وأبناؤه على حساب دمائهم وأرواحه، وندعوهم من جديد أن يلقوا السلاح ويحقنوا الدماء وينحازوا للوطن فمازالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها” حسب تعبيره.