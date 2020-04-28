ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أن القائد العام للجيش المشير حليفة حفتر لا يملك الا توجيه البيانات وفي كل بيان يؤكد انهزامه وفشله بالتمسك بارادة الشعب حسب زعمه.

الشاطر قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن إرادة الشعب يمثلها استفتاء قانوني ودستوري وليس مجموعات ممن وصفهم بـ “الرعاع مغيبة مدفوعة الثمن” (المواطنون الليبيون الذين خرجو لتفويض القيادة العامة) ترقص في الشوارع لتطالب بحكم الاستبداد حسب تعبيره.

واختتم قائلاً :” كلمة حفتر الليلة بتعطيل الاتفاق السياسي هي رصاصة الرحمة اطلقها على مشروعه الفاشل لا غرابة في ذلك فمحترف الهزائم لا يفكر الا في هزيمة جديدة تفوق سابقاتها، استغرب دعوة السفارة الامريكية باستئناف الحوار مع حفتر. هل هي تأييد له أم ارتباك في قراءة الواقع؟”.